Отруєння Навального не було, Меркель збрехала — Лукашенко

https://racurs.ua/ua/n143348-otruiennya-navalnogo-ne-bulo-merkel-zbrehala-lukashenko.html

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Олександр Лукашенко, якого ЦВК Білорусі визнала переможцем виборів президента, заявив прем'єру Росії, що володіє перехопленим записом розмови Варшави і Берліна щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, який нібито свідчить про брехню Німеччини.

Цитату Лукашенка під час його зустрічі з очільником уряду Росії Михайлом Мішустіним наводить білоруське державне агентство БелТА, повідомляє «Європейська правда».

Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, що у них — Заходу — нова фішка з’явилася. Знову «Новічок», знову отруєння. Так я вам повинен сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам’ятаю, до виступу Меркель, ми перехопили розмову, — сказав Лукашенко.

За його словами, розмову Варшави і Берліна перехопила радіоелектронна військова розвідка Білорусі, яка діє на заході країни. Лукашенко стверджує, що на аудіозаписі розмови фігурують представники Варшави і Берліна.

Ми перехопили цікаву розмову, яка, я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ, чітко свідчить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було, — заявив Лукашенко.



Нагадаємо, 2 вересня уряд Німеччини заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною класу «Новичок». Сліди нервового агента в організмі опозиціонера з Росії виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила у відсутності сумнівів щодо отруєння Навального. Меркель очікує відповідей на «серйозні запитання» від Москви. Водночас у Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.