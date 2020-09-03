Оля Полякова виступила на «дискотеці» під Кабміном, фото — Фейсбук О.Полякової

https://racurs.ua/ua/n143347-olya-polyakova-vystupyla-na-dyskoteci-pid-kabminom-foto-i-video-z-akciyi-protestu.html

Ракурс

Протест у Києві відбувається під Кабінетом міністрів, туди ж приїхала співачка Ольга Полякова. Вона обурилася тим, що влада вибірково видає дозволи на проведення концертів.

Поблизу будівлі уряду на вулиці Грушевського в Києві вже декілька днів відбуваються протести власників і співробітників розважальної галузі. Серед них є і працівники нічних клубів, які протестують проти карантинних обмежень. Протести тривають до пізнього вечора, їх форма довільна.

Полякова вимагала на мітингу від уряду встановити рівні умови для концертної діяльності для усіх артистів і надати точні і зрозумілі вказівки щодо обмежень, аби всі «могли грати за правилами».

На мітингу Полякова навела приклад нещодавнього концерту виконавця Jony в приміщенні київського клубу. При цьому її концерт в Білій Церкві на свіжому повітрі з розсадженням через ряд наразі під загрозою зриву.

Якщо ви комусь дозволяєте, то ви повинні дозволити всім. Щоб все з обмеженнями: розсаджуванням, свіже/несвіже повітря, скільки можна заводити людей в зал. Дайте нам точні обмеження, щоб ми розуміли, як нам грати за правилами, — звернулася до Кабміну Полякова.

Вона також підписала текст звернення до влади і закликала вступати до відповідної профспілки, аби працівники розважальних закладів захищали свої права.