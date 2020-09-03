Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оля Полякова выступила на «дискотеке» под Кабмином - фото и видео с акции протеста

Оля Полякова выступила на «дискотеке» под Кабмином — фото и видео акции протеста

3 сен 2020, 14:02
999

Протест в Киеве проходит под Кабинетом министров, туда приехала и певица Ольга Полякова. Она возмутилась тем, что власти избирательно выдают разрешения на проведение концертов.

У здания правительства на улице Грушевского в Киеве уже несколько дней проходят протесты владельцев и сотрудников развлекательной отрасли. Среди них есть и работники ночных клубов, протестующие против карантинных ограничений. Протесты продолжаются до позднего вечера, их форма произвольная, в том числе и танцы.

Оля Полякова выступила на «дискотеке» под Кабмином

Полякова требовала на митинге от правительства установить равные условия для концертной деятельности для всех артистов и предоставить точные и понятные указания относительно ограничений, чтобы все «могли играть по правилам».

На митинге Полякова привела пример недавнего концерта исполнителя Jony в помещении киевского клуба. При этом ее концерт в Белой Церкви на свежем воздухе с рассадкой через ряд пока под угрозой срыва.

Если вы кому-то позволяете, то вы должны разрешать всем. Чтобы все с ограничениями: рассадкой, свежий/несвежий воздух, сколько можно заводить людей в зал. Дайте нам точные ограничения, чтобы мы понимали, как нам играть по правилам, — обратилась к Кабмину Полякова.

Она также подписала текст обращения к властям и призвала вступать в соответствующий профсоюз, чтобы работники развлекательных заведений защищали свои права.


Оля Полякова выступила на «дискотеке» под Кабмином

Оля Полякова выступила на «дискотеке» под Кабмином

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров