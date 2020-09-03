Оля Полякова выступила на «дискотеке» под Кабмином - фото и видео с акции протеста

https://racurs.ua/n143347-olya-polyakova-vystupila-na-diskoteke-pod-kabminom-foto-i-video-akcii-protesta.html

Ракурс

Протест в Киеве проходит под Кабинетом министров, туда приехала и певица Ольга Полякова. Она возмутилась тем, что власти избирательно выдают разрешения на проведение концертов.

У здания правительства на улице Грушевского в Киеве уже несколько дней проходят протесты владельцев и сотрудников развлекательной отрасли. Среди них есть и работники ночных клубов, протестующие против карантинных ограничений. Протесты продолжаются до позднего вечера, их форма произвольная, в том числе и танцы.

Полякова требовала на митинге от правительства установить равные условия для концертной деятельности для всех артистов и предоставить точные и понятные указания относительно ограничений, чтобы все «могли играть по правилам».

На митинге Полякова привела пример недавнего концерта исполнителя Jony в помещении киевского клуба. При этом ее концерт в Белой Церкви на свежем воздухе с рассадкой через ряд пока под угрозой срыва.

Если вы кому-то позволяете, то вы должны разрешать всем. Чтобы все с ограничениями: рассадкой, свежий/несвежий воздух, сколько можно заводить людей в зал. Дайте нам точные ограничения, чтобы мы понимали, как нам играть по правилам, — обратилась к Кабмину Полякова.

Она также подписала текст обращения к властям и призвала вступать в соответствующий профсоюз, чтобы работники развлекательных заведений защищали свои права.