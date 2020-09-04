В Раде показали доказательства «Вагнергейта»

https://racurs.ua/n143397-specslujby-vse-produmali-no-ne-proverili-bankovuu-nardepy-predostavili-dokazatelstva.html

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Доказательства «Вагнергейта» предоставили в Верховной Раде нардепы из «Европейской солидарности». На брифинге они представили документальные подтверждения того, что украинские спецслужбы все же проводили спецоперацию задержания «вагнеровцев».

В этой политической силе утверждают о возможном срыве спецоперации высшим руководством Украины.

Группа нардепов продемонстрировала расшифровки и реальные записи разговоров сотрудников спецслужб с «вагнеровцами», которых вербовали, а также билеты для них из Минска в Стамбул, личные документы «вагнеровцев».

На брифинге показали запротоколированные и подписанные следователем СБУ протоколы, а также подозрение одному из бойцов ПВК Вагнера, подписанное старшим следователем и согласованное генпрокурором.

Народный депутат Владимир Арьев призвал немедленно создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб.

Украинцы спецслужбы все блестящее продумали, но забыли проверить кабинеты на Банковой, — утверждает нардеп Алексей Гончаренко.

Нардепы утверждают, что среди российских наемников, которых власти Беларуси отпустили в Россию, могут быть причастные к сбитию украинских военных самолетов Ил-76 в Луганске, военных самолетов Су-25 и вертолета Ми-8 под Славянском, а также к сбитию российским «Буком» малайзийского «Боинга» рейса MH17.