ПДД дополнят новой категорией участников дорожного движения — детали

https://racurs.ua/n143396-pdd-dopolnyat-novoy-kategoriey-uchastnikov-dorojnogo-dvijeniya-detali.html

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Новая категория участников дорожного движения появится в Украине — 4 сентября Верховная Рада в первом чтении согласовала проект закона № 3023, который регулирует права и обязанности пользователей персонального легкого электротранспорта (моноколес, гироскутеров, электроскутеров и др.).

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения для отдельных его участников — владельцев легкого электротранспорта. Проект закона также предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон «О дорожном движении». Этими изменениями предлагается:

ввести новую категорию участников дорожного движения — пользователи персонального легкого электротранспорта;

определить круг прав и обязанностей новой категории участников дорожного движения, включить правила передвижения этих участников в перечень вопросов, которые регулируются Правилами дорожного движения;

установить ответственность за нарушение новой категорией участников дорожного движения ПДД;

урегулировать отдельные вопросы безопасности других участников дорожного движения, а именно пешеходов и велосипедистов, в частности в части обязанности использовать световозвращающие жилеты.

Законопроект обязывает пользователей электрических транспортных средств ездить по велодорожкам, а в случае их отсутствия — по краю проезжей части дороги, улицы или обочины.

Запрещается: