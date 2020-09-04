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ПДД дополнят новой категорией участников дорожного движения — детали

ПДД дополнят новой категорией участников дорожного движения — детали

4 сен 2020, 13:12
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Новая категория участников дорожного движения появится в Украине — 4 сентября Верховная Рада в первом чтении согласовала проект закона № 3023, который регулирует права и обязанности пользователей персонального легкого электротранспорта (моноколес, гироскутеров, электроскутеров и др.).

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения для отдельных его участников — владельцев легкого электротранспорта. Проект закона также предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон «О дорожном движении». Этими изменениями предлагается:

  • ввести новую категорию участников дорожного движения — пользователи персонального легкого электротранспорта;

  • определить круг прав и обязанностей новой категории участников дорожного движения, включить правила передвижения этих участников в перечень вопросов, которые регулируются Правилами дорожного движения;

  • установить ответственность за нарушение новой категорией участников дорожного движения ПДД;

  • урегулировать отдельные вопросы безопасности других участников дорожного движения, а именно пешеходов и велосипедистов, в частности в части обязанности использовать световозвращающие жилеты.

Законопроект обязывает пользователей электрических транспортных средств ездить по велодорожкам, а в случае их отсутствия — по краю проезжей части дороги, улицы или обочины.

Запрещается:

  • перевозить пассажиров, кроме случаев, когда их перевозка прямо предусмотрена конструктивным решением производителя электрического транспортного средства,

  • пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке;


  • управлять электрическими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Источник: Ракурс


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