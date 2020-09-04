Насекомые. Фото: Pixabay

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Чернобыль начинает восстанавливать свою экосистему и становится домом для редких видов животных, которые занесены в Красную книгу Украины. Уже удалось подтвердить проживание в заповеднике редчайших видов насекомых, таких как пчела-плотник, шмель моховой и сфекс рыжеватий.

Насекомых-вредителей на территории заповедника не нашли. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.



Сообщается, что насекомых исследовали в рамках сотрудничества между Чернобыльским заповедником и Институтом эволюционной экологии. Сейчас ученые проводят полевые исследования популяций перепончатокрылых насекомых, а также изучают гены популяции вида муха-дрозофил.

Исследователи рассказали, что плодовых мушек, которые вредят сельскохозяйственным культурам, в заповеднике не нашли.



Напомним, ранее мы сообщали, что Чернобыль стал привлекательным местом для редких видов животных, которые ушли подальше от человека. Ученые наблюдают, как огромные пространства земли снова становятся домом для диких животных.

Отмечается, что за годы после аварии животный мир Чернобыльской зоны очень изменился. Появилось большое количество видов, на которые раньше активно охотились.