Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве за последние сутки подкосил еще 319 человек. Это на порядок больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 280 новых больных. За весь период пандемии заболели 14 тыс. 477 киевлян.

За последние сутки умерли восемь пациентов, а выздоровели 63 человека. Всего в Киеве уже 230 летальных случаев от коронавируса, а выздоровели за весь период эпидемии 4 тыс. 616 киевлян. Об этом во время онлайн-брифинга 4 сентября рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, за последние сутки заболели:

158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

42 человека в возрасте от 19 до 81 лет;

11 мальчиков от четырех до 17 лет;

восемь девочек от четырех месяцев до 14 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах — по 48. В Святошинском районе 35 инфицированных за сутки, в Печерском и Соломенском районах — по 33 случая.

В больницы столицы попали 59 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Среди новых больных есть 17 медиков. По словам Кличко, за последние недели количество больных медиков увеличивается, а за весь период пандемии коронавирусом заболели 948 медицинских работников.