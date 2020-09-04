12 рекордов коронавируса за месяц — Степанов обвинил украинцев. Фото: iStock

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться чрезвычайно быстрыми темпами. По состоянию на 4 сентября в Украине зарегистрирована почти 131 тыс. больных коронавирусом.

Только за август было зафиксировано 12 печальных COVID-рекордов, в том числе по количеству больных и умерших. Очередной такой рекорд зафиксировали и за последние сутки — 2 тыс. 723 новых больных. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Раде.

Он отметил, что многие люди уже привыкли к статистике и начинают воспринимать ее как просто цифры. Именно поэтому украинцы не соблюдают карантин, что и приводит к увеличению количества больных.

На этой неделе мы получили сотни фотографий с празднования дней городов, фестивалей и концертов. Мы видим отношение людей к противоэпидемическим мерам и можем сделать один единственный вывод: все начали переходить дорогу на красный свет, — добавил Степанов, сравнив карантинные ограничения с правилами дорожного движения.

По его словам, стратегия борьбы с коронавируса имеет две составляющие:

первая — введение и соблюдение правил, которые помогают обезопасить людей: мытье рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции;

вторая — процесс лечения людей, заболевших коронавирусом. Эта составляющая сосредоточена на совершенствовании схем лечения, наличия необходимого оборудования и предоставления медицинских услуг.

Степанов добавил, что сейчас в Украине 35 тыс. койко-мест для больных. Однако, если будет значительное увеличение инфицированных, в стране банально может не хватить врачей. Ведь украинцы продолжают страдать и от других заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологических и других.

В то же время врачи, которые работают с больными коронавирусом, сами часто болеют. Сейчас в Украине инфицирование подтвердили уже почти у 12 тыс. медицинских работников, что составляет около 10% от всех больных.

По состоянию на начало сентября в Украине 315 больниц готовы для приема больных коронавирусом. В них есть 26 тыс. коек. В резерве еще 213 больниц, которые могут лечить таких больных, с дополнительными 9 тыс. мест.

Степанов также похвастался увеличением количества коек с 12 тыс. в начале эпидемии до 35 тыс. сейчас. Кроме того, увеличилось и количество лабораторий, где делают ПЦР-тесты, с четырех до 69. В то же время суточное количество тестов, по его словам, выросло до 25 тыс. За весь период пандемии было сделано почти 1,7 млн тестирований.

Также в Украине достаточно костюмов защиты, перчаток и масок для врачей.

Напомним, в Украине за последние сутки инфицирование подтвердили еще почти у 3 тыс. человек. Это очередной рекорд по количеству новых больных за сутки.