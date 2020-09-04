Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине активно распространился, а количество новых случаев бьет все рекорды. Медучреждения уже готовы ко второй волне заболевания.

За сутки вирус обнаружили у 2 тыс. 723 граждан. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 130 тыс. 915 человек.

Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 937 человек, а в целом уже выздоровели 60 тыс. 613 человек. Сейчас болеют 67 тыс. 577 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.



За сутки от болезни умер 51 человек. Общее число жертв составляет 2 тыс. 761 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии было 192 тыс. 647.





Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Харьковской области (371 человек), г. Киев (319 человек), Одесской (225 человек) и Львовской областях (195 новых больных). Меньше всего случаев COVID-19 4 сентября фиксировалось в Херсонской и Кировоградской областях — девять и восемь случаев соответственно.





Напомним, ранее ученые считали, что иммунитет к коронавирусной инфекции быстро исчезает, поэтому человек может заразиться повторно. Однако новые исследования показали, что антитела к вирусу хранятся в теле человека еще в течение четырех месяцев и исчезают медленнее, чем считалось ранее.