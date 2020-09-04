Starship. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n143379-korabl-dlya-poleta-na-mars-ispytala-spacex-video-zapuska.html

Ракурс

SpaceX, компания Илона Маска, провела успешное испытание корабля Starship, который планируют использовать для путешествий на Марс.

Корабль тестировали на высоте полета в 150 м. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Запуск корабля Starship провели в четверг, 3 сентября, на пусковом комплексе в Бока Чика, что находится в штате Техас, США. Отмечается, что это уже второе испытание корабля. Первое испытание проходило в прошлом месяце.

SpaceX — американский производитель космической техники. Основана в 2002 году Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос и для открытия пути к колонизации Марса.

Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy и космический корабль Dragon, предназначенный для пополнения запасов на МКС.

Напомним, ранее мы сообщали, что SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 спутников в рамках реализации проекта по глобальному покрытию Земли интернетом Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с партией мини-спутников для продолжения развертывания глобальной сети системы Starlink.