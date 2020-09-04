Starship. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n143379-korabel-dlya-polotiv-na-mars-vyprobuvala-spacex-video-zapusku.html

Ракурс

SpaceX, компанія Ілона Маска, провела успішне випробування корабля Starship, який планують використовувати для подорожей на Марс.

Корабель тестували на висоті польоту в 150 м. Про це повідомляється на сторінці компанії в Twitter.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Запуск корабля Starship провели в четвер, 3 вересня, на пусковому комплексі в Бока Чіка, що розташовується в штаті Техас, США. Зазначається, що це вже друге випробування корабля за це літо. Перше випробування проходило минулого місяця.

SpaceX — американський виробник космічної техніки. Компанія заснована у 2002 році Ілона Маском із метою скоротити витрати на польоти в космос, а також для відкриття шляху до колонізації Марса.

Компанія розробила ракети-носії Falcon 1, Falcon 9 і Falcon Heavy і космічний корабель Dragon, призначений для поповнення запасів на МКС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що SpaceX успішно вивела на орбіту ще 57 супутників у рамках реалізації проекту щодо глобального покриття Землі інтернетом Starlink. Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з партією міні-супутників для продовження розгортання глобальної мережі системи Starlink.