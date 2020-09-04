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Ракурс
Starship. Фото: Корреспондент

Корабель для польотів на Марс випробувала SpaceX — відео запуску

4 вер 2020, 08:51
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SpaceX, компанія Ілона Маска, провела успішне випробування корабля Starship, який планують використовувати для подорожей на Марс.

Корабель тестували на висоті польоту в 150 м. Про це повідомляється на сторінці компанії в Twitter.

Запуск корабля Starship провели в четвер, 3 вересня, на пусковому комплексі в Бока Чіка, що розташовується в штаті Техас, США. Зазначається, що це вже друге випробування корабля за це літо. Перше випробування проходило минулого місяця.

SpaceX — американський виробник космічної техніки. Компанія заснована у 2002 році Ілона Маском із метою скоротити витрати на польоти в космос, а також для відкриття шляху до колонізації Марса.


Компанія розробила ракети-носії Falcon 1, Falcon 9 і Falcon Heavy і космічний корабель Dragon, призначений для поповнення запасів на МКС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що SpaceX успішно вивела на орбіту ще 57 супутників у рамках реалізації проекту щодо глобального покриття Землі інтернетом Starlink. Ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з партією міні-супутників для продовження розгортання глобальної мережі системи Starlink.

Джерело: Ракурс


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