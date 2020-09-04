Потужний вибух прогримів у Пакистані — є загиблі та постраждалі

Вибух у Пакистані. Фото: Nikei Asian

https://racurs.ua/ua/n143378-potujnyy-vybuh-progrymiv-u-pakystani-ie-zagybli-ta-postrajdali.html

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Вибух у Пакистані пролунав у четвер, 3 вересня, на кордоні між Пакистаном та Вазиристаном — самопроголошеною державою, що знаходиться поруч з Афганістаном.

Через вибух придорожньої бомби загинуло троє військових, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє Xinhuanet.

Військові підірвалися на вибухівці під час охорони будівельників, що прокладали дорогу у Північний Вазиристан. Відповідальність за теракт взяла на себе заборонена пакистанська організація «Техрік-е-Талібан».

Наразі служби безпеки країни оточили район інциденту та проводять пошукову операцію для зачистки.

Причиною нападу називають те, що пакистанські військові провели у регіоні Вазиристан низку операцій проти терористичних груп, у тому числі проти «Техрік-е-Талібан». Хоча район було переважно умиротворено, рештки терористичних груп досі періодично вдаються до терактів.

«Техрік-е-Талібан» — це ісламістська бойова організація, що являє собою об'єднання більшості пакистанських злочинних угрупувань на основі досягнення спільних цілей. Вони борються з «прозахідним» урядом Пакистану та виступають за мусульманську Індію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авіакатастрофа в Пакистані на території міста Карачі могла відбутися через поломку двигуна. За декілька хвилин до падіння пілот повідомив диспетчерам, що «втратив свої двигуни».

Також перед посадкою екіпаж подав сигнал лиха, поскаржившись на проблеми з шасі. Диспетчери відповіли, що літак може сідати на будь-яку з двох смуг, проте за хвилину до падіння зв’язок з авіалайнером був втрачений.