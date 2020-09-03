4 вересня свято митного брокера в Україні. Фото: fractus.com.ua

https://racurs.ua/ua/n143377-4-veresnya-vidznachaut-den-mytnogo-brokera-ta-svyato-agafonyka.html

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4 вересня в Україні професійне свято відзначають митні брокери.

Свято була започатковане 4 вересня 1992 року наказом Державного митного комітету, який регламентує професійну діяльність таких фахівців. Основний напрямок діяльності митних брокерів — допомога клієнтам і документальний супровід товарів, які перетинають державний кордон.

Православна церква 4 вересня відзначає День пам’яті преподобного Ісаакія Оптинського, вшановує пам’ять мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія (Боголєпа), Акиндина, Северіана та інших. Цей день є пісним.

У народі 4 вересня відзначається свято Агафона Огуменніка. Цього дня було не рекомендувалося ходити до лісу. Селяни вірили, що там гуляє лісовик, який також блукає людськими дорогами та стежками й навідується і на людські обійстя.

Народні прикмети на 4 вересня:

сонячна погода 4 вересня — дощів не буде ще чотири тижні;

вродили горіхи — на сніжну зиму;

павутиння липне до рослин — день буде теплим.

У світі 4 вересня відзначають Всесвітній день тхеквондо, День іммігранта в Аргентині, День газети і газетних перевізників в США. Крім того, в Сполучених Штатах відзначають Національний день дикої природи.

4 вересня в історії:

1837 рік — американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для передачі і прийому повідомлень знаками (азбука Морзе).

1885 рік — у Нью-Йорку відкрилося перше в США кафе самообслуговування.

1886 рік — останній американський індіанець-воїн Джеронімо здався військам США в Арізоні.

2017 рік — астрономи виявили чорну діру із середньою масою приблизно 100 тис. сонячних мас. Ця чорна діра ховалася у центрі Чумацького Шляху в газовій хмарі.

4 вересня іменини святкують Олексій, Іван, Макар, Михайло, Федір, Федора та Анфіса.

Нагадаємо, 3 вересня українці відзначали за народним календарем День Тадея і традиційно заготовляли льон. У світі сьогодні відзначали День хмарочоса та Міжнародний день каберне.