4 сентября праздник таможенного брокера в Украине. Фото: fractus.com.ua

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4 сентября в Украине профессиональный праздник отмечают таможенные брокеры.

Праздник был основан 4 сентября 1992 года приказом Государственного таможенного комитета, который регламентирует профессиональную деятельность таких специалистов. Основное направление деятельности таможенных брокеров — помощь клиентам и документальное сопровождение товаров, пересекающих государственную границу.

Православная церковь 4 сентября отмечает День памяти преподобного Исаакия Оптинского, чтит память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и других. Этот день является постным.

В народе 4 сентября отмечается праздник Агафона Огуменника. В этот день не рекомендовалось ходить в лес. Селяне верили, что там гуляет леший, который также бродит по человеческим дорогам и тропам и наведывается и на селянские подворья.

Народные приметы на 4 сентября:

солнечная погода 4 сентября — дождей не будет еще четыре недели;

уродились орехи — на снежную зиму;

паутина липнет к растениям — день будет теплым.

В мире 4 сентября отмечают Всемирный день тхэквондо, День иммигранта в Аргентине, День газеты и газетных перевозчиков в США. Кроме того, в Соединенных Штатах отмечают Национальный день дикой природы.

4 сентября в истории:

1837 год — американский изобретатель Сэмюэл Морзе разработал электромеханический телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений знаками (азбука Морзе).

1885 год — в Нью-Йорке открылось первое в США кафе самообслуживания.

1886 год — последний американский индеец-воин Джеронимо сдался войскам США в Аризоне.

2017 год — астрономы обнаружили черную дыру со средней массой примерно 100 тыс. солнечных масс. Эта черная дыра скрывалась в центре Млечного Пути в газовом облаке.

4 сентября именины празднуют Алексей, Иван, Макар, Михаил, Федор, Федора и Анфиса.

Напомним, 3 сентября украинцы отмечали по народному календарю День Тадея и традиционно заготавливали лен. В мире сегодня отмечали День небоскреба и Международный день каберне.