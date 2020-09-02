3 сентября отмечают День небоскреба. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/n143326-3-sentyabrya-otmechaut-den-neboskreba-i-prazdnik-tadeya.html

Ракурс

3 сентября православная церковь чтит святого апостола Тадея — одного из 70 апостолов, которых Господь послал на проповедь в города и местности, которые сам намеревался посетить. В финикийском городе Вирита (ныне — Бейрут), он основал там церковь и в том же городе умер.

По народному календарю в Украине 3 сентября — день Тадея. В эту пору заготавливали лен. Растение сначала косили, а потом раскладывали на лугах, чтобы из льна вышла лишняя влага. Затем лен подвергали специальной обработке и уже из готового сырья изготавливали одежду.

В мире 3 сентября отмечают День небоскреба. Самый первый небоскреб появился в американском Чикаго в 1885 году, здание принадлежало страховой компании The Home Insurance Building, имело 10 этажей и было первым зданием мира выше пяти этажей. Дом был разрушен в 1931 году.

Кроме того, 3 сентября отмечаются такие праздники: День Республики Сан-Марино, День независимости Катара, Национальный день барбекю из свиных ребрышек в США и Международный день каберне.

3 сентября в истории:

1609 год — английский мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник Нью-Йорк;

1783 год — завершение американской войны за независимость, длившейся с 1775 года;

1838 год — в Киеве открыли Институт благородных девиц;

1912 год — в Великобритании заработал первый в мире консервный завод;

1953 год — вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;

2014 год — пророссийские боевики ОРДЛО из реактивных установок «Смерч» обстреляли и фактически уничтожили село Перемога в Луганской области.

Напомним, 2 сентября в Украине традиционно отмечали День нотариата — профессиональный праздник, который в 2010 году ввел третий президент Украины Виктор Ющенко.