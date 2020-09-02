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Ракурс
Новые участки разведения сил на Донбассе согласовала ТКГ. Фото: armyinform.com.ua

Новые участки разведения сил и разминирования на Донбассе согласовала ТКГ

2 сен 2020, 22:19
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Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил и средств и Донбассе.

ТКГ должна разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению группы безопасности о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Пока не разглашается то, на каких участках планируют провести разведение войск. Решение было принято 2 сентября, во время заседания Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Также участники переговоров пришли к согласию относительно координатов 19 приоритетных участков для разминирования в Донецкой и Луганской областях. Еще один участок возле Золотого предварительно договорились разминировать в ноябре. Работы будут проводить в рамках открытия нового контрольного пропускного пункта въезда-выезда.


Кроме того, согласовано решение о противоминной деятельности. У Зеленского уверяют, что оно станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Напомним, 19 августа украинская делегация в Трехсторонней контактной группе поддержала предложение по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе. В офисе Зеленского тогда заявили, что новые договоренности позволят выполнять соглашения, которые были достигнуты лидерами «нормандского формата» в Париже, и приблизиться к проведению саммита «нормандской четверки» в Берлине.

Источник: Ракурс


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