Нові ділянки розведення сил та розмінування на Донбасі узгодила ТКГ

Нові ділянки розведення сил на Донбасі узгодила ТКГ. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n143325-novi-dilyanky-rozvedennya-syl-ta-rozminuvannya-na-donbasi-uzgodyla-tkg.html

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Тристороння контактна група погодила чотири нові ділянки розведення сил та засобів на Донбасі.

ТКГ повинна розробити детальний план та фіналізувати проект доповнення до рамкового рішення безпекової групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року. Наразі не розголошується те, на яких ділянках планують провести розведення військ. Рішення було ухвалене 2 вересня, під час засідання Тристоронньої контактної групи. Про це повідомив Офіс президента України.

Також учасники переговорів дійшли згоди щодо координатів 19 пріоритетних ділянок для розмінування в Донецькій та Луганській областях. Ще одну ділянку поблизу Золотого попередньо домовилися розміновувати у листопаді. Роботи проводитимуть у рамках відкриття нового контрольного пропускного пункту в’їзду-виїзду.

Крім того, узгоджено рішення про протимінну діяльність. У Зеленського запевняють, що вона стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

Нагадаємо, 19 серпня українська делегація у Тристоронній контактній групі підтримала пропозицію щодо чотирьох нових ділянок розведення сил та засобів на Донбасі. В офісі Зеленського тоді заявили, що нові домовленості дозволять виконувати угоди, які були досягнуті лідерами «нормандського формату» в Парижі, та наблизитися до проведення саміту «нормандської четвірки» в Берліні.