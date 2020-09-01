2 сентября чествуют библейского пророка Самуила фото: телеканал «Прямой»

https://racurs.ua/n143277-2-sentyabrya-prazdnuut-samuilov-den-i-den-notariata.html

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2 сентября в Украине ежегодно отмечают День нотариата — профессиональный праздник, введенный в 2010 году третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

В тексте президентского указа отмечается, что этот праздник установлен в поддержку соответствующей инициативы Министерства юстиции и Украинской нотариальной палаты, учитывая «значение нотариальной деятельности в развитии правового государства, содействии гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям в осуществлении их прав и защите законных интересов».

Также на 2 августа приходится дата окончания самого кровавого военного конфликта в истории человечества — Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года в 9.02 по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японской империи.

Кроме того, 2 сентября День города празднует Одесса.

Православная церковь 2 сентября чтит память пророка Самуила, который жил в IX в. до н. е. и стал лидером израильского народа в очень трудное время.

Самуила считают покровителем мужчин и защитником бедных и нищих. В народе этот день называли «мужским».

Народные приметы: