2 вересня святкують Самуїлів день та День нотаріатуhttps://racurs.ua/ua/n143277-2-veresnya-svyatkuut-samuyiliv-den-ta-den-notariatu.htmlРакурс
2 вересня в Україні щорічно відзначають День нотаріату — професійне свято, запроваджене у 2010 році третім президентом України Віктором Ющенком.
У тексті президентського указу зазначається, що це свято запроваджене на підтримку відповідної ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати, враховуючи «значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, сприянні громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів».
Також на 2 вересня припадає дата завершення найкривавішого військового конфлікту в історії людства — Другої світової війни. 2 вересня 1945 року о 9.02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» було підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії.
Крім того, 2 вересня день міста святкує Одеса.
Православна церква 2 вересня вшановує пам’ять пророка Самуїла, який жив у IX ст. до н. е. І став лідером ізраїльського народу в дуже скрутний час.
Самуїла вважають покровителем чоловіків та заступником бідних та жебраків. У народі цей день називали «чоловічим».
Народні прикмети:
- якщо журавлі високо літають — осінь буде дуже теплою;
- якщо з’явилася стигла горобина — осінь буде дощовою;
- якщо хмари пливуть високо — до хорошої погоди;
- якщо кроти риють ями на північ — зима буде теплою;
- якщо миші з’явилися у великих кількостях — зима буде холодною.