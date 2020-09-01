2 вересня вшановують біблійного пророка Самуїла, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n143277-2-veresnya-svyatkuut-samuyiliv-den-ta-den-notariatu.html

Ракурс

2 вересня в Україні щорічно відзначають День нотаріату — професійне свято, запроваджене у 2010 році третім президентом України Віктором Ющенком.

У тексті президентського указу зазначається, що це свято запроваджене на підтримку відповідної ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати, враховуючи «значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, сприянні громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів».

Також на 2 вересня припадає дата завершення найкривавішого військового конфлікту в історії людства — Другої світової війни. 2 вересня 1945 року о 9.02 за токійським часом на борту американського лінкора «Міссурі» було підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії.

Крім того, 2 вересня день міста святкує Одеса.

Православна церква 2 вересня вшановує пам’ять пророка Самуїла, який жив у IX ст. до н. е. І став лідером ізраїльського народу в дуже скрутний час.

Самуїла вважають покровителем чоловіків та заступником бідних та жебраків. У народі цей день називали «чоловічим».

Народні прикмети: