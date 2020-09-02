3 вересня відзначають День хмарочоса та свято Тадеяhttps://racurs.ua/ua/n143326-3-veresnya-vidznachaut-den-hmarochosa-ta-svyato-tadeya.htmlРакурс
3 вересня православна церква вшановує святого апостола Тадея — одного 70 апостолів, яких Господь надіслав на проповідь у міста і місцевості, які сам мав намір відвідати. У фінікійському місті Віріта (нині — Бейрут), він заснував там церкву і в тому ж місті помер.
За народним календарем в Україні 3 вересня — день Тадея. О цій порі заготовляли льон. Рослину спочатку косили, а потім розкладали на луках, щоб з льону вийшла зайва волога. Потім льон піддавали спеціальній обробці і вже з готової сировини виготовляли одяг.
У світі 3 вересня відзначають День хмарочоса. Найперший хмарочос з’явився в американському Чикаго у 1885 році, будівля належала страхової компанії The Home Insurance Building, мала 10 поверхів й була першим будинком світу вищим п’яти поверхів. Будинок був зруйнований у 1931 році.
Крім того, 3 вересня відзначаються такі свята: День Республіки Сан-Марино, День незалежності Катару, Національний день барбекю зі свинячих реберець в США та Міжнародний день каберне.
3 вересня в історії:
- 1609 рік — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк;
- 1783 рік — завершення американської війни за незалежність, що тривала з 1775 року;
- 1838 рік — у Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат;
- 1912 рік — у Великій Британії запрацював перший у світі консервний завод;
- 1953 рік — вступила в силу Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод;
- 2014 рік — проросійські бойовики ОРДЛО з реактивних установок «Смерч» обстріляли та фактично знищили село Перемога в Луганській області.
Нагадаємо, 2 вересня в Україні традиційно відзначали День нотаріату — професійне свято, яке у 2010 році запровадив третій президент України Віктор Ющенко.