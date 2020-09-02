3 вересня відзначають День хмарочоса. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/ua/n143326-3-veresnya-vidznachaut-den-hmarochosa-ta-svyato-tadeya.html

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3 вересня православна церква вшановує святого апостола Тадея — одного 70 апостолів, яких Господь надіслав на проповідь у міста і місцевості, які сам мав намір відвідати. У фінікійському місті Віріта (нині — Бейрут), він заснував там церкву і в тому ж місті помер.

За народним календарем в Україні 3 вересня — день Тадея. О цій порі заготовляли льон. Рослину спочатку косили, а потім розкладали на луках, щоб з льону вийшла зайва волога. Потім льон піддавали спеціальній обробці і вже з готової сировини виготовляли одяг.

У світі 3 вересня відзначають День хмарочоса. Найперший хмарочос з’явився в американському Чикаго у 1885 році, будівля належала страхової компанії The Home Insurance Building, мала 10 поверхів й була першим будинком світу вищим п’яти поверхів. Будинок був зруйнований у 1931 році.

Крім того, 3 вересня відзначаються такі свята: День Республіки Сан-Марино, День незалежності Катару, Національний день барбекю зі свинячих реберець в США та Міжнародний день каберне.

3 вересня в історії:

1609 рік — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк;

1783 рік — завершення американської війни за незалежність, що тривала з 1775 року;

1838 рік — у Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат;

1912 рік — у Великій Британії запрацював перший у світі консервний завод;

1953 рік — вступила в силу Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод;

2014 рік — проросійські бойовики ОРДЛО з реактивних установок «Смерч» обстріляли та фактично знищили село Перемога в Луганській області.

Нагадаємо, 2 вересня в Україні традиційно відзначали День нотаріату — професійне свято, яке у 2010 році запровадив третій президент України Віктор Ющенко.