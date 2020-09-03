Лукашенко «объявили» в розыск. Фото: ria.ru

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Ракурс

Сайт Министерства внутренних дел Белоруссии 3 сентября взломали хакеры.

После успешной кибератаки в списке разыскиваемых преступников появилась информация о розыске президента Беларуси Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Оба указываются, как «без вести пропавшие». Соответствующий скриншот опубликовал Telegram-канал «Наша Ніва».

Лукашенко и Караеву предъявили обвинение «в военных преступлениях против белорусского народа». В разделе «приметы» в отношении Лукашенко указывается, что он «сильно хромает при ходьбе».

Также в созданном хакерами профиле президента Беларуси указывается, что он «узурпировал власть». В профиле Караева указывается, что тот «вооружен и очень опасен».

После того, как Telegram-каналы сообщили о взломе сайта МВД Беларуси, веб-страница ведомства перестала загружаться. Сайт сейчас не открывается.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусскую систему авторитарной и сконцентрированной на личности. Он заявил, что в Беларуси нужно строить новую систему.