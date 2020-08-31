Александр Лукашенко. Фото: ZIK

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, назвал белорусскую систему авторитарной и сконцентрированной на личности.

Он заявил, что в Беларуси нужно строить новую систему. Об этом он рассказал на рабочей встрече председателем Верховного суда Валентином Сукало, сообщает «БелТА"





Александр Лукашенко считает, что это — личностный момент, поэтому нужно устроить систему таким образом, чтобы она не была завязана на нем или на ком-то еще.

Несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, однако — президент оберегает и охраняет суды, — сказал он.

Кроме этого, президент Беларуси добавил, что сейчас начата работа над третьим вариантом Конституции Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что президентские выборы в Беларуси закончились победой Александра Лукашенко, которую не признали граждане страны и европейские государства. На улицах начались массовые протесты, которые продолжаются почти месяц.

Во время мирных акций пострадали тысячи белорусов, несколько человек погибли.