Лукашенко назвал систему в Беларуси «несколько авторитарной» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n143214-lukashenko-nazval-sistemu-v-belarusi-neskolko-avtoritarnoy-video.htmlРакурс
Александр Лукашенко, президент Беларуси, назвал белорусскую систему авторитарной и сконцентрированной на личности.
Он заявил, что в Беларуси нужно строить новую систему. Об этом он рассказал на рабочей встрече председателем Верховного суда Валентином Сукало, сообщает «БелТА"
Александр Лукашенко считает, что это — личностный момент, поэтому нужно устроить систему таким образом, чтобы она не была завязана на нем или на ком-то еще.
Несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, однако — президент оберегает и охраняет суды, — сказал он.
Кроме этого, президент Беларуси добавил, что сейчас начата работа над третьим вариантом Конституции Беларуси.
Напомним, ранее мы сообщали, что президентские выборы в Беларуси закончились победой Александра Лукашенко, которую не признали граждане страны и европейские государства. На улицах начались массовые протесты, которые продолжаются почти месяц.
Во время мирных акций пострадали тысячи белорусов, несколько человек погибли.