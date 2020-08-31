Олександр Лукашенко. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n143214-lukashenko-nazvav-systemu-u-bilorusi-descho-avtorytarnou-video.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, президент Білорусі, назвав білоруську систему авторитарною та сконцентрованою на особистості.

Він заявив, що у Білорусі потрібно будувати нову систему. Про це він розповів на робочій зустрічі головою Верховного суду Валентином Сукалом, повідомляє «БелТА».





Олександр Лукашенко вважає, що це — особистісний момент, тому потрібно влаштувати систему таким чином, щоб вона не була зав’язана на ньому чи на будь-кому іншому.

Попри те, що у нас дещо авторитарна система устрою суспільного життя, проте — президент оберігає і охороняє суди, — сказав він.

Крім цього, президент Білорусі додав, що наразі розпочата робота над третім варіантом Конституції Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентські вибори у Білорусі закінчилися перемогою Олександра Лукашенка, яку не визнали громадяни країни та країни Європи. На вулицях розпочалися масові протести, які продовжуються майже місяць.

Під час мирних акцій постраждали тисячі білорусів, декілька людей загинули.