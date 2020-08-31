Петро Порошенко. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n143213-svoyih-kandydativ-u-mery-prezentuvav-poroshenko-sered-nyh-v-yazni-kremlya-ta-aktyvisty.html

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Петро Порошенко, голова партії «Європейська солідарність» та п’ятий президент України, представив своїх кандидатів на місцевих виборах цього року.

У його команду увійшли активісти, нардепи парламентської фракції «Європейська солідарність» і політв’язні Кремля. Про це повідомляє прес-служба партії.

Він заявив, що його команду представлятимуть колишні в’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух, а також активісти з інших політичних сил.

Волинський штаб партії очолила волонтер Юлія Вусенко, яка є депутатом Луцької міськради від «Самопомочі», а в Полтаві від «ЄС» виступить Юлія Городчанин, яка балотувалася до парламенту від партії «Голос».

Також у списки в обласні ради увійдуть народні депутати фракції «Європейська Солідарність» Михайло Забродський і Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кандидатів у мери представили у «Слузі народу». Серед них коміки, лікарі та актори.