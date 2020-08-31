Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Справа Шеремета. Фото: Гордон

Суд знову призначив «Пумі» заставу та електронний браслет

31 сер 2020, 19:29
999

Справа Шеремета вийшла на фінальний етап розслідування. Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслета та розмір застави у понад 160 тис. грн для ветеранки АТО Інни Грищенко, позивний якої «Пума».

До цього з неї зняли всі зобов’язання. Про це повідомив адвокат підозрюваної Віталій Ковальчук, передає УНН.

Адвокат розповів, що формально суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду, і постановив свою ухвалу, в якій залишив ті самі обов’язки — носіння електронного браслета та заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

Він додав, що Грищенко повинна носити браслет до 16 вересня.


Нагадаємо, восени 2019-го року в Івано-Франківську та Києві арештували подружжя колишніх військових — Владислава та Інну Грищенків з позивними «Буча» та «Пума».

Їх підозрювали у замаху на вбивство чоловіка у Косові, а згодом їх вважали причетними до вбивства Павла Шеремета. Серед підозрюваних інші волонтери та військові — Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿