Суд знову призначив «Пумі» заставу та електронний браслет

Справа Шеремета. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n143212-sud-znovu-pryznachyv-pumi-zastavu-ta-elektronnyy-braslet.html

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Справа Шеремета вийшла на фінальний етап розслідування. Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслета та розмір застави у понад 160 тис. грн для ветеранки АТО Інни Грищенко, позивний якої «Пума».

До цього з неї зняли всі зобов’язання. Про це повідомив адвокат підозрюваної Віталій Ковальчук, передає УНН.

Адвокат розповів, що формально суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду, і постановив свою ухвалу, в якій залишив ті самі обов’язки — носіння електронного браслета та заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

Він додав, що Грищенко повинна носити браслет до 16 вересня.

Нагадаємо, восени 2019-го року в Івано-Франківську та Києві арештували подружжя колишніх військових — Владислава та Інну Грищенків з позивними «Буча» та «Пума».

Їх підозрювали у замаху на вбивство чоловіка у Косові, а згодом їх вважали причетними до вбивства Павла Шеремета. Серед підозрюваних інші волонтери та військові — Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко.