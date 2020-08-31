Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дело Шеремета. Фото: Гордон

Суд снова назначил «Пуме» залог и электронный браслет

31 авг 2020, 19:29
999

Дело Шеремета вышло на финальный этап расследования. Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде ношения электронного браслета и залог в размере более 160 тыс. грн для ветеранки АТО Инны Грищенко, позывной которой «Пума».

До этого с нее сняли все обязательства. Об этом сообщил адвокат подозреваемой Виталий Ковальчук, передает УНН.

Адвокат рассказал, что формально суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда, и постановил свое решение, в котором оставил те же обязанности — ношение электронного браслета и залог в размере 168 тыс. 160 грн.

Он добавил, что Грищенко должна носить браслет до 16 сентября.


Напомним, осенью 2019-го года в Ивано-Франковске и Киеве арестовали супругов бывших военных — Владислава и Инну Грищенко с позывными «Буча» и «Пума».

Их подозревали в покушении на убийство мужа в Косово, а затем их считали причастными к убийству Павла Шеремета. Среди подозреваемых другие волонтеры и военные — Яна Дугар, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров