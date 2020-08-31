Суд снова назначил «Пуме» залог и электронный браслет

Дело Шеремета. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n143212-sud-snova-naznachil-pume-zalog-i-elektronnyy-braslet.html

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Дело Шеремета вышло на финальный этап расследования. Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде ношения электронного браслета и залог в размере более 160 тыс. грн для ветеранки АТО Инны Грищенко, позывной которой «Пума».

До этого с нее сняли все обязательства. Об этом сообщил адвокат подозреваемой Виталий Ковальчук, передает УНН.

Адвокат рассказал, что формально суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда, и постановил свое решение, в котором оставил те же обязанности — ношение электронного браслета и залог в размере 168 тыс. 160 грн.

Он добавил, что Грищенко должна носить браслет до 16 сентября.

Напомним, осенью 2019-го года в Ивано-Франковске и Киеве арестовали супругов бывших военных — Владислава и Инну Грищенко с позывными «Буча» и «Пума».

Их подозревали в покушении на убийство мужа в Косово, а затем их считали причастными к убийству Павла Шеремета. Среди подозреваемых другие волонтеры и военные — Яна Дугар, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.