Петр Порошенко. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n143213-svoih-kandidatov-v-mery-prezentoval-poroshenko-sredi-nih-uzniki-kremlya-i-aktivisty.html

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Петр Порошенко, глава партии «Европейская солидарность» и пятый президент Украины, представил своих кандидатов на местных выборах в этом году.

В его команду вошли активисты, нардепы парламентской фракции «Европейская солидарность» и политзаключенных Кремля. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Он заявил, что его команду будут представлять бывшие узники Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух, а также активисты из других политических сил.

Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, которая является депутатом Луцкого горсовета от «Самопомочи», а в Полтаве от «ЕС» выступит Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии «Голос».

Также в списки в областные советы войдут народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее мы сообщали, что кандидатов в мэры представили в «Слуге народа». Среди них комики, врачи и актеры.