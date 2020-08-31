Своих кандидатов в меры презентовал Порошенко — среди них узники Кремля и активистыhttps://racurs.ua/n143213-svoih-kandidatov-v-mery-prezentoval-poroshenko-sredi-nih-uzniki-kremlya-i-aktivisty.htmlРакурс
Петр Порошенко, глава партии «Европейская солидарность» и пятый президент Украины, представил своих кандидатов на местных выборах в этом году.
В его команду вошли активисты, нардепы парламентской фракции «Европейская солидарность» и политзаключенных Кремля. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Он заявил, что его команду будут представлять бывшие узники Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух, а также активисты из других политических сил.
Волынский штаб партии возглавила волонтер Юлия Вусенко, которая является депутатом Луцкого горсовета от «Самопомочи», а в Полтаве от «ЕС» выступит Юлия Городчанина, которая баллотировалась в парламент от партии «Голос».
Также в списки в областные советы войдут народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, ранее мы сообщали, что кандидатов в мэры представили в «Слуге народа». Среди них комики, врачи и актеры.