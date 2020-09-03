Собирать кокосы в Индии научили механизированного робота. Скриншот с YouTube

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Работы могут заменить в Индии сборщиков кокосов, поскольку современная молодежь отказывается делать эту работу, а предпочитает получать высшее образование и работать в офисе.

Проблему нехватки кадров взялись решать ученые из университета Амрита Вишва Видьяпитама. Ученые разработали робота, который может лазить по пальмам и собирать кокосы. Робот, получивший название Амаран, в разработке уже три года. Об этом сообщает IeeExplore.

Отмечается, что робот все же пока не может работать автономно и вмешательство человека все же необходимо. Конструкцию устройства необходимо собрать вокруг основания пальмы, этот процесс занимает 15 минут. После соединения всех деталей Амаран может приступать к работе — благодаря резиновым колесам подниматься по стволу и собирать орехи.

Управляет роботом через беспроводную сеть оператор, для этого можно использовать джойстик или приложение на смартфоне. Амаран благодаря длинной клешни фиксирует гроздья кокосов, а специальной дисковой пилой срезает ветку и орехи падают на землю. Во время испытаний на кокосовой ферме робот успешно взбирался на деревья высотой до 15 м с наклоном ствола до 30 градусов.

Напомним, китайские ученые из Сианьского университета Цзяо Тун разработали робота, который позволяет определять высокую температуру сразу в нескольких людей одновременно. Таких роботов можно устанавливать в местах массового скопления людей.