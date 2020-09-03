Збирати кокоси в Індії навчили механізованого робота. Скріншот з YouTube

https://racurs.ua/ua/n143375-robota-navchyly-zbyraty-kokosy-v-indiyi-video.html

Ракурс

Роботи можуть замінити в Індії збирачів кокосів, оскільки сучасна молодь відмовляється робити цю роботу, а воліє здобувати вищу освіту та працювати в офісі.

Проблему браку кадрів взялися вирішувати науковці з університету Амріта Вішва Відьяпітама. Вчені розробили робота, який може лазити по пальмах та збирати кокоси. Робот, який отримав назву Амаран, в розробці вже три роки. Про це повідомляє IeeExplore.

Зазначається, що робот все ж поки не може працювати автономно і втручання людини все ж необхідне. Конструкцію пристрою необхідно зібрати навколо основи пальми, цей процес займає 15 хвилин. Після з'єднання всіх деталей Амаран може виконувати роботу— завдяки гумовим колесам підніматися по стовбурі та збирати горіхи.

Керує роботом через бездротову мережу оператор, для цього можна використовувати джойстик, або додаток на смартфоні. Амаран завдяки довгій клешні фіксує грона кокосів, а спеціальною дисковою пилою зрізає гілку й горіхи падають на землю. Під час випробувань на кокосовій фермі робот успішно підіймався на дерева висотою до 15 м з нахилом стовбура до 30 градусів.

Нагадаємо, китайські вчені з Сіанського університету Цзяо Тун розробили робота, який дозволяє визначати високу температуру відразу у кількох людей одночасно. Таких роботів можна встановлювати в місцях масового скупчення людей.