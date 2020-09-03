Прокуратура розслідує пожежі на Луганщині. Фото: ДСНС

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Пожежі на Луганщині розслідує прокуратура Луганської області.

Кримінальне провадження відкрили Луганська прокуратура і Новоайдарський відділ Сєвєродонецької місцевої прокуратури. Процесуальне керівництво здійснюється у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та заподіяло майнову шкоду в особливо великому розмірі. Про це 3 вересня повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Слідчі встановили, що 2 вересня серії пожеж виникли на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області. Вогонь поширився на загальну площу понад 2 тис. га.

Під час гасіння пожежі загинув військовослужбовців, який був задіяний в операції Об'єднаних сил на Донбасі. Ще двоє бійців Збройних сил України дістали опіки. Крім того, вогонь знищив низку житлових та нежитлових будівель.

У прокуратурі зазначили, що гасіння пожеж було ускладнене тим, що осередки займання були близько до лінії розмежування. Правоохоронці наразі проводять слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєння пожеж.

Нагадаємо, 2 вересня масштабна лісова пожежа виникла на території Луганської області. В штабі ООС заявили, що причиною виникнення пожеж міг бути навмисний підпал, оскільки про це свідчить характер виникнення епіцентрів горіння та їх розповсюдження — вогонь з’явився відразу в кількох місцях одночасно.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що бере ситуацію з пожежами на Харківщині та Луганщині під особистий контроль.