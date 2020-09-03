Американське видання назвало Київ «російським». Фото: legalhub.online

https://racurs.ua/ua/n143373-kyyiv-rosiyskym-mistom-nazvalo-amerykanske-vydannya-new-york-post.html

Ракурс

Американські журналісти видання New York Post осоромилися через незнання географії.

У статті про пасажирку рейсу компанії «Міжнародні авіалінії України», яка вийшла на крило літака в Києві, українську столицю назвали «російським» містом. Про це 3 вересня повідомляє Big Kyiv із посиланням на новину New York Post.

Автор матеріалу із посиланням на британський таблоїд The Sun пише, що жінка вирішила прогулятися крилом літака, щоб «освіжитися» Зазначається, що їй «не терпілося зійти з рейсу в Росії» і тут же пояснюється, що авіалайнер сів у Києві.

Більше того, видання використало в матеріалі застарілий варіант англомовного написання Києва — Kiev. Як відомо, в 2019 році місто в міжнародній базі перейменували на Kyiv.

Новина була опублікована 2 вересня, але помилку виправили лише 3 вересня ополудні.

Нагадаємо, у липні адвокат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Руді Джуліані використав у своєму відеоролику на YouTube-каналі карту України без окупованого Криму.