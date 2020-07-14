Карати за український Крим пообіцяли в Росії. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n141118-karaty-za-ukrayinskyy-krym-poobicyaly-v-rosiyi.html

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Окупація Криму триває вже шість років. Попри те, що анексію півострова не визнає практично весь світ, Росія вирішила карати за фразу «Крим — Україна».



У Росії прийняли новий закон, який заклики до сепаратизму прирівнює до екстремізму. Тепер там обіцяють карати навіть тих, хто перебуває поза межами Росії. Про це заявив голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, передає російський «Інтерфакс».

У Держдумі підкреслили, що це особливо стосується українців, які не визнають анексію Криму законною.

Заяви щодо Криму тягнуть покарання за законами РФ… Ми зможемо вимагати їхньої екстрадиції в нашу країну, — заявив В’ячеслав Володін.

Чиновник зазначив, що таке ж покарання загрожує і американським політикам, які «мріяли здобути частину Росії». Згідно з новим законом РФ, у разі відвідування території країни вони можуть бути арештовані, а також Росія може вимагати їх екстрадиції.

Цей законопроект був внесений до Держдуми в рамках оновленої Конституції.

Підкреслимо, що у 2014 році Росія незаконно окупувала український Кримський півострів шляхом проведення референдуму. У РФ упевнені, що захоплення Криму — це «відновлення історичної справедливості».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карту без окупованого Криму опублікував адвокат Трампа Джуліані.