Наказывать за украинский Крым пообещали в России. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n141118-nakazyvat-za-ukrainskiy-krym-poobeschali-v-rossii.html

Ракурс

Оккупация Крыма длится уже шесть лет. Несмотря на то, что аннексию полуострова не признает практически весь мир, Россия решила наказывать за фразу «Крым — Украина».



В России приняли новый закон, который призывы к сепаратизму приравнивает к экстремизму. Теперь там обещают наказывать даже для тех, кто находится за пределами России. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает российский «Интерфакс».

В Госдуме подчеркнули, что это особенно касается украинцев, которые не признают аннексию Крыма законной.

Заявления в отношении Крыма повлекут наказание по законам РФ… Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну, — заявил Вячеслав Володин.

Чиновник отметил, что такое же наказание грозит и американским политикам, которые «мечтали заполучить часть России». Согласно новому закону РФ, в случае приезда на территорию страны они могут быть арестованы, а также Россия может требовать их экстрадиции.

Законопроект внесен в Госдуму в рамках обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ.

Подчеркнем, что в 2014 году Россия незаконно оккупировала украинский Крымский полуостров путем проведения незаконного референдума. В РФ уверены, что захват Крыма — это «восстановление исторической справедливости».

Напомним, ранее мы сообщали, что карту без оккупированного Крыма опубликовал адвокат Трампа Джулиани.