Стрілянину в кафе влаштував СБУшник. Фото: topspb.tv

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Співробітник СБУ влаштував стрілянину в одному з розважальних закладів на Харківщині.

Збройний інцидент трапився 2 вересня, близько 4.00. П’яний старший консультант-експерт СБУ, який відпочивав у кафе, тричі вистрілив й поранив 30-річного чоловіка. Вогонь співробітник спецслужби відкрив з пістолета «Макарова» травматичної дії. Про це 3 вересня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Внаслідок стрілянини постраждалий дістав кілька кульових поранень. Персонал закладу викликав поліцію, яка згодом передала справу до ДБР. У стрілка відібрали пістолет «ПМ-Т», два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи від патронів.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Зловмиснику передбачається покарання виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 17 серпня у Маріуполі невідомий чоловік, на голові котрого була шапка Діда Мороза, а на обличчі — штучна біла борода, влаштував стрілянину посеред вулиці.