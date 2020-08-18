«Дід Мороз» влаштував стрілянину у Маріуполі

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Стрілянина в Маріуполі сталася 17 серпня. Влаштував її «Дід Мороз» — невідомий чоловік, на голові котрого була шапка Діда Мороза, а на обличчі — штучна біла борода.

За інформацією правоохоронців, «Дід Мороз» здійснив п’ять пострілів у бік 58-річного маріупольця, після чого втік. Подія сталася на території комбінату у Кальміуському районі міста. Про це повідомляє поліція Донеччини.

Зазначається, що чоловік, у якого стріляли, на той момент перебував на роботі — він є співробітником охорони комбінату. У нього влучило декілька куль, тому його госпіталізували до лікарні.

Наразі зловмисника не зловили. На його пошуки спрямували весь особовий склад поліції. Правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази.

Поліцейські просять допомогти у пошуку стрільця та доповідати, якщо є якась інформація щодо його місцезнаходження. Зловмисник був одягнений у штани сірого кольору, спортивну кофту синього кольору та мав при собі темний пакет з малюнком жовтих квітів у вазі. Також на ньому була штучна борода та шапка Діда Мороза. Шапку було знайдено неподалік місця злочину.

Відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація — замах на умисне вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше стрілянина посеред міста Обухів на Київщині завершилася пораненням дівчини.