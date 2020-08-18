Алкогольне сп'яніння. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142633-opyanenye-cheloveka-mogut-opredelyat-smartfony-yssledovanye.html

Ракурс

Смартфон для багатьох став нерозлучним другом, який незабаром зможе не тільки розважити, а й застерегти від зайвого алкоголю, випитого за вечір.

Вчені встановили, що смартфон може відстежувати зміни в ході людини та робити висновки про її тверезість. Про це повідомляє «Популярная механика».

За словами дослідника Брайана Суффолетто, така функція допомогла б людям контролювати кількість випитого алкоголю, а також попереджати близьких або лікарів про те, що господар смартфона — п’яний.

Вчений присвятив дослідженню 10 років, оскільки шукав засіб, який допоміг би запобігти смертям та травмам, що пов’язані з надмірним споживанням алкоголю, завдяки сучасним технологіям.

Для експерименту була набрана група з 22 дорослих у віці від 21 до 43 років. Добровольці відвідали лабораторію й отримали алкогольний напій, який повинні були випити впродовж години.

Після того, як учасники допивали напій, протягом наступних семи годин вони проходили аналіз на концентрацію алкоголю і виконували просте завдання з ходи.

Для виконання тесту з ходи вчені зафіксували смартфон на попереку кожного учасника і прив’язали його паском. Добровольці ходили по прямій 10 кроків уперед, а потім 10 кроків назад. Смартфони в цей час вимірювали прискорення й медіолатеральні (з боку в бік), вертикальні (вгору і вниз) і передньозадні (вперед і назад) рухи під час ходьби п’яних учасників експерименту.

Приблизно в 90% випадків вчені могли простежити зміни в ході, щоби визначити, коли концентрація алкоголю учасників перевищувала 0.08%.

Дослідження показало, що смартфони можуть виявляти функціональні порушення, пов’язані з алкоголем. Але, оскільки телефон під час експерименту знаходився на попереку, а не в кишені, дослідники планують провести додаткове вивчення явища.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в популярних смартфонах є приховані функції. Вони суттєво розширюють можливості сучасних гаджетів, але компанії Apple і Google не поспішають про них повідомляти пересічним користувачам.