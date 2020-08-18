Алкогольное опьянение. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142633-opyanenie-cheloveka-mogut-opredelyat-smartfony-issledovanie.html

Ракурс

Смартфон для многих стал неразлучным другом, который вскоре сможет не только развлечь, а и предостеречь от лишнего алкоголя, выпитого за вечер.

Ученые определили, что смартфон может отслеживать изменения в походке человека и делать выводы о его трезвости. Об этом сообщает «Популярная механика».

По словам исследователя Брайана Суффолетто, такая функция помогла бы людям контролировать количество выпитого алкоголя, а также предупреждать близких или врачей о том, что хозяин смартфона — пьян.

Ученый посвятил исследованию 10 лет, так как искал средство, которое помогло бы предотвратить смерти и травмы, связанные с чрезмерным потреблением алкоголя, с помощью современных технологий.

Для эксперимента была набрана группа из 22 взрослых в возрасте от 21 до 43 лет. Добровольцы посещали лабораторию и получали алкогольный напиток, который они должны были выпить в течение часа.

После того, как участники допивали напиток, в течение следующих семи часов они проходили анализ на концентрацию алкоголя и выполняли простое задание на ходьбу.

Для выполнения теста на ходьбу ученые зафиксировали смартфон на пояснице каждого участника и привязали его ремнем. Добровольцы ходили по прямой 10 шагов вперед, а затем 10 шагов назад. Смартфоны в этом время измеряли ускорение и медиолатеральные (из стороны в сторону), вертикальные (вверх и вниз) и переднезадние (вперед и назад) движения во время ходьбы пьяных участников эксперимента.

Примерно в 90% случаев ученые могли проследить изменения в походке, чтобы определить, когда концентрация алкоголя в дыхании участников превышала 0.08%.

Исследование показало, что смартфоны могут выявлять функциональные нарушений, связанные с алкоголем. Но, поскольку положение телефона во время эксперимента находилось на пояснице, а не в кармане, исследователи планируют провести дополнительное изучение явления.

Напомним, ранее мы сообщали, что в популярных смартфонах есть скрытые функции. Они существенно расширяют возможности современных гаджетов, но компании Apple и Google не спешат о них сообщать рядовым пользователям.