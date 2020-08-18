«Дед Мороз» устроил стрельбу в Мариуполе

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Ракурс

Стрельба в Мариуполе произошла 17 августа. Устроил ее «Дед Мороз» — неизвестный мужчина, на голове которого была шапка Деда Мороза, а на лице — искусственная белая борода.

По информации правоохранителей, «Дед Мороз» совершил пять выстрелов в сторону 58-летнего мариупольца, после чего скрылся. Происшествие произошло на территории комбината в Кальмиусском районе города. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что человек, в которого стреляли, на тот момент находился на работе — он является сотрудником охраны комбината. В него попало несколько пуль, поэтому его госпитализировали в больницу.

На данный момент злоумышленника не поймали. На его поиски направили весь личный состав полиции. Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Полицейские просят помочь в поиске стрелка и докладывать, если есть какая-то информация по его местонахождения. Злоумышленник был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета, при себе у него был темный пакет с рисунком желтых цветов в вазе. Также на нем была искусственная борода и шапка Деда Мороза. Шапку нашли неподалеку от места преступления.

Открыто уголовное производство. Предварительная квалификация — покушение на умышленное убийство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее стрельба посреди города Обухов Киевской области завершилась ранением девушки.