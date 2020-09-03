Стрельбу в кафе устроил СБУшник. Фото: topspb.tv

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Сотрудник СБУ устроил стрельбу в одном из развлекательных заведений на Харьковщине.

Вооруженный инцидент произошел 2 сентября, около 4.00. Пьяный старший консультант-эксперт СБУ, который отдыхал в кафе, трижды выстрелил и ранил 30-летнего мужчину. Огонь сотрудник спецслужбы открыл из пистолета Макарова травматического действия. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В результате стрельбы пострадавший получил несколько пулевых ранений. Персонал заведения вызвал полицию, которая впоследствии передала дело в ГБР. У стрелка отобрали пистолет «ПМ-Т», два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патронов.

Следователи предварительно квалифицировали произошедшее по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 17 августа в Мариуполе неизвестный мужчина, на голове которого была шапка Деда Мороза, а на лице — искусственная белая борода, устроил стрельбу посреди улицы.