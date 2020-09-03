Матч Україна — Швейцарія запланований на 3 вересня. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n143371-ukrayina-shveycariya-kotyruvannya-bukmekeriv-ta-translyaciya-matchu-ligy-naciy.html

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Перший тур Ліги націй сезону-2020/21 за участю збірних України та Швейцарії відбудеться 3 вересня на «Арені Львів» у Львові. Судити матч буде рефері зі Швеції.

Стартовий свисток прозвучить о 21.45. У прямому ефірі транслюватимуть матч телеканали ТРК «Україна» та «Футбол 1». Крім того, на каналі «Футбол 1» о 20.45 розпочнеться програма «Головна команда», в якій експерти поділяться думками щодо сьогоднішньої зустрічі.

Для збірної України матч зі Швейцарією буде дебютом у Лізі А, в яку наша команда пробилася за підсумками минулого сезону турніру.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів журналістам, що особливих переживань перед матчем немає. Наставник зізнався, що його команді потрапила важка група, але відзначив мотивацію своїх підопічних. Шевченко не виключив, що під час сьогоднішнього матчу отримають шанс проявити себе футболісти, які раніше отримували мало ігрового часу в збірній.

Будемо награвати склад, у нас в наступному році Євро, починається відбір на Чемпіонат світу. Ці матчі Ліги націй будуть дуже важливі, щоб визначитися на майбутнє, у кого будуть шанси поїхати на євро і грати у відборі, — заявив він.

Як відомо, команда Андрія Шевченка зіграє в елітному дивізіоні Ліги націй у групі зі Швейцарією, Іспанією та Німеччиною.

Букмекери вже дали свій прогноз на сьогоднішній матч збірної України. Наприклад, авторитетна букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу збірної Андрія Шевченка з коефіцієнтом 2,35, показник успіху швейцарців оцінюється у 3,00, нічия — 3,10.

Нагадаємо, головному тренеру збірної України з футболу Андрію Шевченку вирішили продовжити контракт до 31 грудня 2022 року.