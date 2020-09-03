Матч Украина — Швейцария запланирован на 3 сентября. Фото: 112 Украина

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Первый тур Лиги наций сезона-2020/21 с участием сборных Украины и Швейцарии состоится 3 сентября на «Арене Львов» во Львове. Судить матч будет рефери из Швеции.

Стартовый свисток прозвучит в 21.45. В прямом эфире будут транслировать матч телеканалы ТРК «Украина» и «Футбол 1». Кроме того, на канале «Футбол 1» в 20.45 начнется программа «Головна команда», в которой эксперты поделятся мнениями относительно сегодняшней встречи.

Для сборной Украины матч со Швейцарией будет дебютом в Лиге А, в которой наша команда пробилась по итогам прошлого сезона турнира.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал журналистам, что особых переживаний перед матчем нет. Наставник признался, что его команде попала тяжелая группа, но отметил мотивацию своих подопечных. Шевченко не исключил, что во время сегодняшнего матча получат шанс проявить себя футболисты, которые ранее получали мало игрового времени в сборной.

Будем наигрывать состав, у нас в следующем году Евро, начинается отбор на Чемпионат мира. Эти матчи Лиги наций будут очень важны, чтобы определиться на будущее, у кого будут шансы поехать на евро и играть в отборе, — заявил он.

Как известно, команда Андрея Шевченко сыграет в элитном дивизионе Лиги наций в группе со Швейцарией, Испанией и Германией.

Букмекеры уже дали свой прогноз на сегодняшний матч сборной Украины. Например, авторитетная букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу сборной Андрея Шевченко с коэффициентом 2,35, показатель успеха швейцарцев оценивается в 3,00, ничья — 3,10.

Напомним, главному тренеру сборной Украины по футболу Андрею Шевченко решили продлить контракт до 31 декабря 2022 года.