Американское издание назвало Киев «российским». Фото: legalhub.online

https://racurs.ua/n143373-kiev-rossiyskim-gorodom-nazvalo-amerikanskoe-izdanie-new-york-post.html

Ракурс

Американские журналисты издания New York Post оконфузились из-за незнания географии.

В статье о пассажирке рейса компании «Международные авиалинии Украины», которая вышла на крыло самолета в Киеве, украинскую столицу назвали «российским» городом. Об этом 3 сентября сообщает Big Kyiv со ссылкой на новость New York Post.

Автор материала со ссылкой на британский таблоид The Sun пишет, что женщина решила прогуляться крылом самолета, чтобы «освежиться» Отмечается, что ей «не терпелось сойти с рейса в России» и тут же объясняется, что авиалайнер сел в Киеве.

Более того, издание использовало в материале устаревший вариант англоязычного написания Киева — Kiev. Как известно, в 2019 году город в международной базе переименовали в Kyiv.

Новость была опубликована 2 сентября, но ошибку исправили лишь 3 сентября.

Напомним, в июле адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани использовал в своем видеоролике на YouTube-канале карту Украины без оккупированного Крыма.