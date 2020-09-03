Прокуратура расследует пожары на Луганщине. Фото: ГСЧС

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Пожары на Луганщине расследует прокуратура Луганской области.

Уголовное производство открыли Луганская прокуратура и Новоайдарский отдел Северодонецкой местной прокуратуры. Процессуальное руководство осуществляется в уголовном производстве по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинило имущественный вред в особо крупном размере. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Следователи установили, что 2 сентября серии пожаров возникли на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области. Огонь распространился на общую площадь более 2 тыс. га.

Во время тушения пожара погиб военнослужащих, который был задействован в операции Объединенных сил на Донбассе. Еще двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ожоги. Кроме того, огонь уничтожил ряд жилых и нежилых зданий.

В прокуратуре отметили, что тушение пожаров было осложнено тем, что очаги возгорания были близко к линии разграничения. Правоохранители сейчас проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения пожаров.

Напомним, 2 сентября масштабный лесной пожар возник на территории Луганской области. В штабе ООС заявили, что причиной возникновения пожаров мог быть умышленный поджог, поскольку об этом свидетельствует характер возникновения эпицентров горения и их распространения — огонь появился сразу в нескольких местах одновременно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что берет ситуацию с пожарами на Харьковщине и Луганщине под личный контроль.