На Луганщине продолжаются масштабные пожары, фото: штаб ООС

https://racurs.ua/n143354-masshtabnye-pojary-na-luganschine-ischez-odin-iz-voennyh-esche-dvoe-poluchili-ojogi-foto-video.html

Ракурс

Пожары в Луганской продолжаются уже вторые сутки. В борьбе с огнем принимают участие военнослужащие подразделений Объединенных сил.

Один из военных, боровшихся с огнем, погиб. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Погибший — старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Его тело нашли под завалами блиндажа. Отмечается, что во время стремительного приближения огня к позициям украинских военных старшина занимался эвакуацией военного имущества.

Также двое военных — старший лейтенант и сержант — получили ожоги. У одного из них ожоги охватили 48% тела. Об этом министр обороны Украины Андрей Таран сообщил во время брифинга в Северодонецке, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Тарана, пострадавших военных представят к государственным наградам.

Министр отметил, что огонь уничтожил один БМП и грузовик «Урал». В то же время он опроверг информацию о якобы уничтожении огнем большого количества военной техники.

Причиной возникновения пожаров мог быть умышленный поджог, подчеркивается в сообщении пресс-службы штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что об этом свидетельствует характер возникновения эпицентров горения и их распространения — огонь появился сразу в нескольких местах одновременно. Первые очаги возгорания были зафиксированы на рубеже Счастье-Лобачева-Лопаскино-Трехизбенка.

В настоящее время в районе между Станицей Луганской и Болотенным локализован пожар на площади около 10 га. Также осуществляются мероприятия по локализации пожара в районе населенных пунктов Лобачево и Лопаскино, где площадь возгорания составляет 950 га.

Напомним, в последние дни на востоке Украины наблюдаются масштабные пожары на Харьковщине и Луганщине.