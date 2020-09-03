К Зеленскому пришли "волки" ОАСК в судейских мантиях, фото — Укринформ

https://racurs.ua/n143352-k-zelenskomu-prishli-volki-oask-v-sudeyskih-mantiyah-foto-protesta.html

Ракурс

Акция протеста состоялась у Офиса президента. Участники требовали у главы государства не игнорировать скандал по поводу судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Во время перформанса под названием «Да послушай уже те пленки» активисты изобразили, как Владимир Зеленский покрывает скандальных судей ОАСК. Акцию провели представители «Центра противодействия коррупции», «Автомайдана» и Фонда DEJURE.

Активисты переоделись в судей с масками волков, которые символически обматывали Зеленского пленками. На Банковой включили и отрывки записей из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, которые являются предметом расследования детективов НАБУ.

Президент игнорирует скандал в судебной системе и пленки, обнародованные НАБУ, на которых судьи ОАСК договариваются о захвате власти, обсуждают свое влияние на высшие судебные органы, — рассказали участники акции.

Они держали плакаты с надписью «Тебе 42 года. Ты же не волк какой-то», а также фотографии судей ОАСК.

Организаторы напомнили, что накануне Высший совет правосудия отказался отстранить от работы указанных судей ОАСК, которых НАБУ подозревает в посягательстве на государственную власть, создании преступной организации и препятствовании работе Высшей квалификационной комиссии судей.

Речь идет о председателе суда Павла Вовка, его заместителе Евгении Аблове и судьях Владимире Келеберде, Игоре Качуре, Алексее Огурцове, Игоре Погрибниченко, Богдане Санине.

ВСП принял решение в тот же день, когда НАБУ обнародовало новые доказательства влияния председателя ОАСК Вовка на Высший совет правосудия.