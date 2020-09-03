До Зеленського прийшли «вовки» в суддівських мантіях, фото — Укрінформ

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Акція протесту відбулася біля Офісу президента. Учасники вимагали від глави держави не ігнорувати скандал щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).

Під час перформансу під назвою «Та послухай вже ті плівки» активісти зобразили, як Зеленський покриває скандальних суддів ОАСК. Акцію провели представники «Центру протидії корупції», «Автомайдану» і Фундації DEJURE.

Активісти переодягнулися в суддів з масками вовків, символічно обмотували Зеленського плівками. На Банковій включили й уривки записів з кабінету голови ОАСК Павла Вовка, які є предметом розслідування детективів НАБУ.

Президент ігнорує скандал у судовій системі і плівки, оприлюднені НАБУ, на яких судді ОАСК домовляються про захоплення влади, обговорюють свій вплив на найвищі судові органи, — розповіли учасники акції.

Вони тримали плакати з написом «Тобі 42 роки. Ти ж не вовк якийсь», а також фотографії суддів ОАСК.

Організатори нагадали, що напередодні Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити від роботи зазначених суддів ОАСК, яких НАБУ підозрює у посяганні на державну владу, створенні злочинної організації та перешкоджанні роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Йдеться про голову суду Павла Вовка, його заступника Євгенія Аблова та суддів Володимира Келеберду, Ігоря Качуру, Олексія Огурцова, Ігоря Погрібніченка, Богдана Саніна.

ВРП ухвалила рішення того ж дня, коли НАБУ оприлюднило нові докази впливу голови ОАСК Вовка на Вищу раду правосуддя.