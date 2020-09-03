Перевірку шкіл на дотримання карантину ініціював Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n143353-perevirku-shkil-na-dotrymannya-karantynu-iniciuvav-shmygal.html

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Перевірку шкіл на предмет дотримання карантинних правил ініціював прем'єр Денис Шмигаль за результатами наради з президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, глава уряду доручив міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову та в. о. міністра освіти і науки Сергію Шкарлету «невідкладно провести перевірку освітніх закладів в областях». Йдеться про перевірку на дотримання протиепідемічних заходів.

Випадковим чином мають бути перевірені щонайменше п’ять навчальних закладів у кожній з областей. Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна, — зазначив Шмигаль.

Прем'єр також доручив очільникам обласних і райдержадміністрацій взяти під контроль ситуацію в закладах освіти.

Окрім цього, глава Кабміну наголосив, що за результатами цієї перевірки «можуть ухвалюватися, зокрема, і кадрові рішення».

Нагадаємо, Шмигаль на засіданні уряду 2 вересня порадив школам шукати кошти на закупівлю усіх необхідних засобів для боротьби із коронавірусом у місцевої влади. Про виділення коштів на маски і антисептики для шкіл із COVID-фонду не йдеться.