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У Києві затримали жінку, яка переносила немовля в дорожній сумці, фото: Національна поліція

Жінку з немовлям у дорожній сумці затримали в Києві (ФОТО)

3 вер 2020, 14:56
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У Києві правоохоронці затримали жінку, яка переносила немовля в дорожній сумці.

Обставини народження дитини та причини такої поведінки жінки встановлюються, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Жінку, яка, ймовірно, несе дитину в сумі, помітила вчора, 2 вересня, близько 16.00 на бульварі Лесі Українки одна з перехожих, котра повідомила про це поліцейським.

Правоохоронці вирішили зупинити підозрілу жінку. Зазначається, що вона не хотіла з ними спілкуватися та почала втікати.

Під час огляду речей цієї жінки у дорожній сумці виявили новонароджену дитину. Поліцейські викликали швидку допомогу та інспекторів ювенальної превенції, а до їх приїзду переклали до автомобіля дитину — новонародженого хлопчика, якому, як згодом виявилося, було менше тижня від народження.

Виявилося, що зупинена поліцейськими жінка є мешканкою Одеської області 1991 року народження, яка прибула до Києва в пошуках роботи. За попередньою інформацією, немовля вона народила за межами пологового відділення.

Після первинного огляду та госпіталізації породілля з малечею перебуває в задовільному стані у лікарні, — зазначають у секторі ювенальної превенції Печерського управління.

Щодо жінки складено адмінпротокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків щодо виховання дитини).

Наразі правоохоронці встановлюють обставини цього інциденту.

У Києві затримали жінку, яка переносила немовля в дорожній сумці, фото: Національна поліція


У Києві затримали жінку, яка переносила немовля в дорожній сумці, фото: Національна поліція

Нагадаємо, нещодавно на Київщині затримали зловмисника, який із автозаправки викрав чотирирічну дівчинку, поки її матір розраховувалася за пальне.

Джерело: Ракурс


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