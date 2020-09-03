У Києві затримали жінку, яка переносила немовля в дорожній сумці, фото: Національна поліція

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У Києві правоохоронці затримали жінку, яка переносила немовля в дорожній сумці.

Обставини народження дитини та причини такої поведінки жінки встановлюються, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Жінку, яка, ймовірно, несе дитину в сумі, помітила вчора, 2 вересня, близько 16.00 на бульварі Лесі Українки одна з перехожих, котра повідомила про це поліцейським.

Правоохоронці вирішили зупинити підозрілу жінку. Зазначається, що вона не хотіла з ними спілкуватися та почала втікати.

Під час огляду речей цієї жінки у дорожній сумці виявили новонароджену дитину. Поліцейські викликали швидку допомогу та інспекторів ювенальної превенції, а до їх приїзду переклали до автомобіля дитину — новонародженого хлопчика, якому, як згодом виявилося, було менше тижня від народження.

Виявилося, що зупинена поліцейськими жінка є мешканкою Одеської області 1991 року народження, яка прибула до Києва в пошуках роботи. За попередньою інформацією, немовля вона народила за межами пологового відділення.

Після первинного огляду та госпіталізації породілля з малечею перебуває в задовільному стані у лікарні, — зазначають у секторі ювенальної превенції Печерського управління.

Щодо жінки складено адмінпротокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання обов’язків щодо виховання дитини).

Наразі правоохоронці встановлюють обставини цього інциденту.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині затримали зловмисника, який із автозаправки викрав чотирирічну дівчинку, поки її матір розраховувалася за пальне.