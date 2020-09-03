Призначення конкурсної комісії в САП провалила Рада

https://racurs.ua/ua/n143349-pryznachennya-konkursnoyi-komisiyi-v-sap-provalyla-rada.html

Ракурс

Призначення конкурсної комісії в САП провалили нардепи — Верховна Рада 3 вересня не змогла призначити представників у конкурсну комісію з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Проект постанови № 3898 підтримав 221 нардеп (176 «слуг народу») з 226 необхідних.

До складу комісії, яка проводить конкурс на зайняття посад в САП, повинні увійти 11 осіб. Сім кандидатур має запропонувати парламент, а ще чотирьох — рада прокурорів.

Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід у сфері запобігання корупції.

Нагадаємо, посли G7 напередодні сьогоднішнього голосування оприлюднили заяву, в якій нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів. Також Світовий банк та деякі країни ЄС нагадали українському парламенту про проблеми у проекті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького. Зокрема, прозоре обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС.

Конкурс на посаду глави САП має відбутися у листопаді. До тих пір обов’язки глави відомства виконує Максим Грищук.