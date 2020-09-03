Назначение конкурсной комиссии в САП провалила Рада

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Ракурс

Назначение конкурсной комиссии в САП провалили нардепы — Верховная Рада 3 сентября не смогла назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Проект постановления № 3898 поддержал 221 нардеп (в том числе 176 «слуг народа») из 226 необходимых.

В состав комиссии, которая проводит конкурс на занятие должностей в САП, должны войти 11 человек. Семь кандидатур предлагает парламент, а еще четыре — совет прокуроров.

Членами конкурсной комиссии могут быть лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт в сфере предотвращения коррупции.

Напомним, послы G7 накануне сегодняшнего голосования обнародовали заявление, в котором напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов. Также Всемирный банк и некоторые страны ЕС напомнили украинскому парламенту о проблемных нормах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого. В частности, прозрачное избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС.

Конкурс на должность главы САП должен состояться в ноябре. До тех пор обязанности главы ведомства исполняет Максим Грищук.